Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Kurs der Apple

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Apple. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,8 Prozent auf 185,80 USD zu.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Apple-Papiere um 16:08 Uhr 0,8 Prozent. Bei 185,99 USD erreichte die Apple-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 183,90 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.699.138 Apple-Aktien.

Am 15.12.2023 markierte das Papier bei 199,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 7,44 Prozent Luft nach oben. Am 02.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 141,32 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 31,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 195,78 USD.

Am 02.11.2023 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89.498,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 90.146,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Apple am 01.02.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2024 6,59 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Hot Stocks heute: Sell the fact bei MSF und Google - Apple unter Druck: der iPhone-Absatz soll zweitstellig fallen!?

Schwache Performance in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Handel in New York: Dow Jones zeigt sich am Mittwochnachmittag fester