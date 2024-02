Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple präsentiert sich am Vormittag fester

So bewegt sich Apple

Die Aktie von Apple zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Apple-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 172,16 EUR.

Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 172,28 EUR. Mit einem Wert von 171,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 8.861 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 182,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,06 Prozent hinzugewinnen. Bei 129,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.02.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 195,78 USD angegeben.

Apple gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,29 USD je Aktie eingenommen. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89.498,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90.146,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Apple am 01.02.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 6,59 USD je Aktie aus.

