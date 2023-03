Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Um 09:06 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 139,58 EUR nach oben. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 139,80 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 139,78 EUR. Zuletzt wechselten 5.825 Apple-Aktien den Besitzer.

Bei 172,66 EUR erreichte der Titel am 19.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 19,16 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 04.01.2023 auf bis zu 118,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,11 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 162,75 USD.

Am 02.02.2023 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,88 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 2,10 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 117.154,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 123.945,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 27.04.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,57 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Tesla, Alibaba, GameStop und Co: Diese Aktien kamen Shortseller besonders teuer zu stehen

So schätzen Analysten die Apple-Aktie ein

Apple-Aktie an der NASDAQ mit Gewinnen: iPhone-Nachschub durch Brand bei Zulieferer gefährdet - EU-Kommission schränkt Wettbewerbsvorwürfe gegen Apple ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com