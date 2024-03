Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag mit KursVerlusten

Kurs der Apple

Die Aktie von Apple gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Apple-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 178,77 USD abwärts.

Die Apple-Aktie notierte um 12:04 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 178,77 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 260.741 Apple-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 199,62 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 10,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.03.2023 (143,90 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 24,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 201,25 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 01.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,88 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 119.575,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 117.154,00 USD eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2024 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,57 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

