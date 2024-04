Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Apple-Kurs

Die Aktie von Apple gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 170,28 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 170,28 USD. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 170,05 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 171,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.109.241 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei 199,62 USD erreichte der Titel am 15.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 17,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 13.04.2023 auf bis zu 159,78 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,17 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 USD. Im Vorjahr hatte Apple 0,940 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 200,63 USD je Apple-Aktie aus.

Am 01.02.2024 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 119.575,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 117.154,00 USD umsetzen können.

Apple wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,57 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

