Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Nachmittag nordwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Apple zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 222,52 USD.

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 222,52 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 222,77 USD. Mit einem Wert von 219,83 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.617.999 Apple-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 260,09 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,88 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 164,08 USD ab. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 26,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,980 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,04 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 243,48 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 30.01.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,41 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,19 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 124,30 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 119,58 Mrd. USD umsetzen können.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.04.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,31 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt zum Handelsende

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite liegt letztendlich im Minus

Zuversicht in New York: Dow Jones zum Handelsende im Plus