Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Apple

Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 0,1 Prozent auf 169,43 USD ab. Die Apple-Aktie gab in der Spitze bis auf 169,03 USD nach. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 169,38 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.558.152 Apple-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.08.2022 auf bis zu 176,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 3,81 Prozent wieder erreichen. Am 04.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 36,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 172,75 USD an.

Am 02.02.2023 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,52 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 117.154,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 97.278,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 04.05.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 5,95 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

