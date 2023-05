Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagvormittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Apple 153,40 EUR

0,37% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 17:35 Uhr in der London-Sitzung 1,1 Prozent auf 168,54 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 167,60 USD. Bisher wurden heute 249.222 Apple-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (174,24 USD) erklomm das Papier am 18.08.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Bei 124,06 USD fiel das Papier am 10.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 35,85 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 172,75 USD an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 02.02.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,43 Prozent auf 117.154,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 97.278,00 USD in den Büchern gestanden.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,95 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Analysten sehen bei Apple-Aktie Potenzial

NASDAQ-Werte Apple-Aktie: Apple bringt in den USA Sparkonto mit hohen Zinsen an den Start

Hot Stocks heute: Drei Short-Trades laufen: S&P 500, Apple und NVIDIA. Tesla nach dem Kurssturz jetzt kaufen?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: J2R / Shutterstock.com