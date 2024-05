Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Apple. Mit einem Wert von 170,50 USD bewegte sich die Apple-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Apple-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 170,50 USD. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 170,63 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Apple-Aktie bis auf 169,11 USD. Bei 169,80 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 1.409.340 Aktien.

Am 15.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 199,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 164,08 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Apple-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Apple 0,940 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 200,00 USD.

Apple ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,89 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 117,15 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 119,58 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Apple-Bilanz für Q2 2024 wird am 02.05.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,54 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Neuheiten stehen in den Startlöchern: Apple Event am 7. Mai - das wird erwartet

Verluste in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Börse New York: NASDAQ Composite gibt letztendlich nach