Apple Aktie News: Apple am Vormittag mit Kursabschlägen

Um 01.07.2022 09:22:00 Uhr ging es für die Apple-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 129,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Apple-Aktie bis auf 129,40 EUR. Bei 129,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.703 Apple-Aktien.

Am 05.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 20,56 Prozent Luft nach oben. Am 02.07.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,60 EUR. Abschläge von 12,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 179,22 USD.

Apple veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,40 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 97.278,00 USD gegenüber 89.584,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Apple am 28.07.2022 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,58 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Tesla-Bulle rät zum Kauf: Teslas Aktiensturz für Anleger eine "Gelegenheit"

Analyst: "Tesla wurde in unfairer Weise vom Markt bestraft"

Anleger im Angstmodus: Diese fünf Aktien empfehlen Wall Street-Experten jetzt zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Denis Kuaev / Shutterstock,.com