Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gewinnt am Freitagnachmittag

Die Aktie von Apple gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 189,03 USD.

Die Apple-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 189,03 USD. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 189,92 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 189,57 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 9.133.867 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 198,22 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 04.01.2023 Kursverluste bis auf 124,17 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 188,11 USD.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,40 Prozent auf 81.797,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 82.959,00 USD umgesetzt.

Am 26.10.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,06 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

