Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagvormittag stärker

Die Aktie von Apple gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Apple-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:19 Uhr 0,2 Prozent auf 173,56 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 174,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 173,90 EUR. Zuletzt wechselten 5.053 Apple-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (179,32 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2023. Mit einem Zuwachs von 3,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.01.2023 bei 117,64 EUR. Abschläge von 32,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 188,11 USD angegeben.

Apple gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,26 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,20 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 81.797,00 USD – das entspricht einem Minus von 1,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82.959,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,06 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

