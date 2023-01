Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple legt am Nachmittag zu

Um 04:22 Uhr sprang die Apple-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 124,18 EUR zu. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 124,18 EUR an. Mit einem Wert von 122,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 88.610 Apple-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2022 bei 172,66 EUR. Mit einem Zuwachs von 28,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 118,82 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 4,51 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 172,13 USD.

Apple ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,24 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 90.146,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 83.360,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 26.01.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,19 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

