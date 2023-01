Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagvormittag gefragt

Um 09:22 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 122,26 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 122,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 122,28 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.433 Apple-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.08.2022 auf bis zu 172,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,19 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 118,82 EUR ab. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 2,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 172,13 USD an.

Am 27.10.2022 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 90.146,00 USD umgesetzt, gegenüber 83.360,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Apple wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 26.01.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,19 USD je Apple-Aktie.

