Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Apple gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Apple-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 173,00 EUR.

Die Apple-Aktie notierte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 173,00 EUR. Im Tief verlor die Apple-Aktie bis auf 172,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 173,30 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 26.691 Apple-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 182,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,55 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 03.01.2023 auf bis zu 117,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,00 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 196,56 USD für die Apple-Aktie aus.

Am 02.11.2023 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,29 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 89.498,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 90.146,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Apple am 25.01.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2024 6,53 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

