Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verteuert sich am Mittag

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 133,80 EUR zu. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 134,06 EUR. Bei 132,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 92.939 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,51 Prozent hinzugewinnen. Bei 118,18 EUR fiel das Papier am 04.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,22 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 165,25 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 28.10.2022. In Sachen EPS wurden 1,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 2,10 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 27,27 Prozent auf 90.146,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 123.945,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.04.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,12 USD je Apple-Aktie.

