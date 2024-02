Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gibt am Mittag ab

Aktienentwicklung

Die Aktie von Apple gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 181,46 USD.

Die Apple-Aktie musste um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 181,46 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 282.468 Apple-Aktien den Besitzer.

Bei 199,62 USD erreichte der Titel am 15.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 9,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 143,90 USD am 03.03.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 195,78 USD je Apple-Aktie aus.

Am 02.11.2023 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 89.498,00 USD – das entspricht einem Minus von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90.146,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,59 USD fest.

Redaktion finanzen.net

