Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gibt am Freitagvormittag ab

Die Aktie von Apple gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,6 Prozent auf 167,34 EUR.

Die Apple-Aktie musste um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 167,34 EUR. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 166,14 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 167,00 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 98.063 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 182,60 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 02.02.2023 auf bis zu 132,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 195,78 USD.

Am 02.11.2023 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,46 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89.498,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 90.146,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.04.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,59 USD je Apple-Aktie.

