Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit Einbußen

Das Papier von Apple gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:07 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 136,20 EUR abwärts. Im Tief verlor die Apple-Aktie bis auf 135,16 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 135,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 47.646 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,66 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 21,12 Prozent zulegen. Am 04.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 118,18 EUR ab. Abschläge von 15,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 162,75 USD an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 02.02.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,10 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,48 Prozent auf 117.154,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 123.945,00 USD in den Büchern gestanden.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 6,57 USD je Aktie aus.

