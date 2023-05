Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Apple 155,00 EUR

1,04% Charts

News

Analysen

Die Apple-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 154,48 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 154,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 154,04 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.704 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 173,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 10,83 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 117,64 EUR. Dieser Wert wurde am 03.01.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 172,75 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 02.02.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,43 Prozent auf 117.154,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 97.278,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 04.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 5,95 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Mit diesen sieben Prognosen lag Amazon-Gründer Jeff Bezos richtig

Carl Icahn und Warren Buffett: Zwei Wall Street-Legenden mit gegensätzlichen Philosophien

Analysten sehen bei Apple-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Adam Berry/Getty Images