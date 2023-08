Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Apple

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 177,26 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:21 Uhr 0,5 Prozent auf 177,26 EUR. In der Spitze fiel die Apple-Aktie bis auf 176,62 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 177,52 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.337 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 179,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 117,64 EUR. Dieser Wert wurde am 03.01.2023 erreicht. Mit Abgaben von 33,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 186,00 USD für die Apple-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 04.05.2023. Es stand ein EPS von 1,52 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,20 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 94.836,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 82.959,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 5,99 USD je Aktie aus.

