Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verliert am Dienstagnachmittag

02.09.25 16:09 Uhr
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verliert am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Apple gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 230,21 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
195,22 EUR -2,78 EUR -1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Apple gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 230,21 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Apple-Aktie bis auf 227,69 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 229,49 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.306.146 Apple-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 260,09 USD. Gewinne von 12,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 169,22 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 26,49 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,980 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,03 USD je Apple-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 233,38 USD angegeben.

Am 31.07.2025 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,57 USD, nach 1,40 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 94,04 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 85,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 7,37 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

