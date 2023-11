Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple legt am Donnerstagnachmittag zu

Apple im Fokus

Die Aktie von Apple gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 177,44 USD nach oben.

Die Apple-Aktie konnte um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 177,44 USD. Bei 177,66 USD erreichte die Apple-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 175,51 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 18.807.737 Apple-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 198,22 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,71 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.01.2023 bei 124,17 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 187,78 USD an.

Apple gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,26 USD, nach 1,29 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 81.797,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 90.146,00 USD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 6,06 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

