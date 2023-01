Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag auf grünem Terrain

Um 12:22 Uhr ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 124,40 EUR. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 124,68 EUR zu. Bei 123,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 97.021 Apple-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,66 EUR) erklomm das Papier am 19.08.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 27,95 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.12.2022 Kursverluste bis auf 118,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 172,13 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 27.10.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 90.146,00 USD – ein Plus von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 83.360,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 26.01.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2023 6,19 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

An Weltbörsen kein deutsches Unternehmen mehr unter "Top 100"

Platz 1 verteidigt: Die wertvollsten Unternehmen der Welt 2022

NASDAQ-Aktie Apple: Diese neuen Produkte erwarten Apple-Fans in 2023

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Adam Berry/Getty Images