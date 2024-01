Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Mittwochvormittag südwärts

So entwickelt sich Apple

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Apple. Zuletzt ging es für die Apple-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 169,14 EUR.

Die Apple-Aktie wies um 09:21 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 169,14 EUR abwärts. Bei 168,82 EUR markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 169,48 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 9.589 Aktien.

Am 13.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 182,60 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,96 Prozent hinzugewinnen. Am 03.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 30,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 195,78 USD an.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,46 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 89.498,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 90.146,00 USD umgesetzt worden.

Die Apple-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.01.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,53 USD fest.

