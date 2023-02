Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Um 04:22 Uhr ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 141,40 EUR. Die Apple-Aktie legte bis auf 142,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 133,00 EUR. Zuletzt wechselten 238.875 Apple-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2022 bei 172,66 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,10 Prozent. Bei 118,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 19,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 162,75 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Apple am 28.10.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,10 USD je Aktie generiert. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 90.146,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123.945,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 27.04.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,11 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

