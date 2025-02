Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Apple im Blick

Die Aktie von Apple gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 229,81 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Apple-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 229,81 USD. In der Spitze fiel die Apple-Aktie bis auf 229,49 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 230,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4.109.363 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 260,09 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 13,18 Prozent Luft nach oben. Am 20.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 164,08 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 40,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im Vorjahr hatte Apple 0,980 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 242,76 USD.

Am 30.01.2025 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 2,19 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 124,30 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 119,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,95 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 24.04.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,33 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

