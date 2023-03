Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagmittag gefragt

Um 12:21 Uhr stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 147,23 USD. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 103.863 Aktien.

Am 31.03.2022 markierte das Papier bei 179,61 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 18,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 124,17 USD erreichte der Anteilsschein am 04.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 18,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 162,75 USD je Apple-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 02.02.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 2,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,48 Prozent auf 117.154,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 123.945,00 USD umgesetzt.

Am 27.04.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,57 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

