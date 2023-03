Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag gefragt

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,9 Prozent auf 137,30 EUR. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 137,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 137,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 372 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2022 markierte das Papier bei 172,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Am 04.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 118,18 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 16,18 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 162,75 USD je Apple-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 02.02.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,88 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apple 2,10 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 117.154,00 USD – das entspricht einem Minus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123.945,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Apple wird am 27.04.2023 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,57 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

In diese US-Aktien hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2022 investiert

Apple-Aktie an der NASDAQ etwas höher: Milliardeninvestition in Münchner Chip-Zentrum angekündigt - App-Update wegen bedenklicher KI blockiert

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Phuong D. Nguyen / Shutterstock.com