Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagnachmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 241,49 USD abwärts.

Die Apple-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 241,49 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Apple-Aktie bis auf 241,04 USD. Mit einem Wert von 241,81 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 1.938.219 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 260,09 USD markierte der Titel am 27.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 7,70 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 164,08 USD am 20.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Apple-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,980 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,03 USD. Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 242,76 USD.

Apple ließ sich am 30.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,19 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 124,30 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 119,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,95 Prozent gesteigert.

Apple wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.04.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,32 USD je Aktie belaufen.

