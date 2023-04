Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Apple 151,42 EUR

-0,33% Charts

News

Analysen

Um 16:07 Uhr sprang die Apple-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 165,45 USD zu. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 165,89 USD aus. Bei 164,39 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 10.811.173 Apple-Aktien gehandelt.

Am 05.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 178,49 USD an. Mit einem Zuwachs von 7,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 04.01.2023 Kursverluste bis auf 124,17 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 162,75 USD je Apple-Aktie an.

Apple ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,10 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,48 Prozent auf 117.154,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 123.945,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.04.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,96 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Auch Legenden liegen mal daneben: Das waren die acht größten Fehler von Warren Buffett

Hochwertiges Merchandising: Tesla beeindruckt mit Wireless Ladestation für bis zu drei Geräte

Elon Musk, Steve Wozniak & Co.: Tech-Experten setzen sich für Moratorium bei Entwicklung neuer KI-Systeme ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Marek Szandurski / Shutterstock.com