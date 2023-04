Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Um 09:21 Uhr fiel die Apple-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 151,20 EUR ab. Der Kurs der Apple-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 151,12 EUR nach. Bei 152,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 20.475 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 173,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,72 Prozent hinzugewinnen. Am 03.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 28,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 162,75 USD für die Apple-Aktie.

Am 02.02.2023 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,10 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,48 Prozent auf 117.154,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 123.945,00 USD umgesetzt.

Die Apple-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.04.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,96 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

