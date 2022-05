Apple Aktie News: Apple am Dienstagmittag im Plus

Das Papier von Apple konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 150,46 EUR. In der Spitze gewann die Apple-Aktie bis auf 150,86 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 150,54 EUR. Bisher wurden heute 37.595 Apple-Aktien gehandelt.

Am 05.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 162,88 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,63 Prozent hinzugewinnen. Am 20.05.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 179,78 USD für die Apple-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 28.04.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,52 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,40 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 97.278,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 89.584,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 02.08.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,55 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Berkshire Hathaway-Aktie schwächer: Berkshire Hathaway von Warren Buffett hält operativen Gewinn stabil

Apple-Aktie verliert: EU-Kommission wirft Apple Verstoß gegen Wettbewerbsvorschriften vor

Netflix-Aktie, NVIDIA-Aktie, Tesla-Aktie, Amazon-Aktie & Co im Fokus: Das sind die Ausblicke und Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com