Apple Aktie News: Apple am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Die Apple-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 150,62 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 150,66 EUR. Bei 150,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.648 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 162,88 EUR. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 7,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 20.05.2021 Kursverluste bis auf 100,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 49,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 179,78 USD an.

Apple ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 97.278,00 USD – ein Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 89.584,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Apple-Bilanz für Q3 2022 wird am 02.08.2022 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,55 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

