Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple schiebt sich am Mittag vor

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,3 Prozent auf 169,03 USD zu. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 37.070 Apple-Aktien.

Bei 176,15 USD erreichte der Titel am 18.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Bei einem Wert von 124,17 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.01.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 36,13 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 172,75 USD.

Am 03.02.2023 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,52 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 117.154,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 97.278,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Apple am 04.05.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,95 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BMCL / Shutterstock.com