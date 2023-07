Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagmittag im Minusbereich

Apple im Fokus

Die Aktie von Apple gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 193,71 USD.

Die Apple-Aktie musste um 12:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 193,71 USD abwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 112.871 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 30.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 194,48 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Am 04.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 178,50 USD für die Apple-Aktie.

Am 04.05.2023 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,51 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 94.836,00 USD im Vergleich zu 97.278,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Apple-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.07.2023 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,99 USD je Apple-Aktie belaufen.

