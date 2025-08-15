Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Mittwochnachmittag ins Plus

Apple im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 235,79 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 235,79 USD nach oben. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 237,97 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 237,12 USD. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 4.253.904 Aktien.

Bei 260,09 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,31 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 169,22 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 28,23 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,980 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,03 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 233,38 USD für die Apple-Aktie aus.

Am 31.07.2025 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 85,78 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 94,04 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Apple am 23.10.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 7,37 USD im Jahr 2025 aus.

