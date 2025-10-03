Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagnachmittag stärker

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 258,81 USD.

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 258,81 USD. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 258,87 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 254,64 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.947.405 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 260,09 USD an. 0,49 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 169,22 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 34,62 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,03 USD, nach 0,980 USD im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 246,17 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 31.07.2025 vor. Das EPS lag bei 1,57 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 94,04 Mrd. USD gegenüber 85,78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Apple wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,38 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

