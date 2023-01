Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple reagiert am Vormittag positiv

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 118,76 EUR zu. Bei 118,84 EUR markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 118,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.588 Apple-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2022 bei 172,66 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,22 Prozent. Am 03.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 118,36 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 172,13 USD für die Apple-Aktie aus.

Apple ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 90.146,00 USD umgesetzt, gegenüber 83.360,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.01.2023 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,18 USD je Aktie belaufen.

