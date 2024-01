Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag mit roter Tendenz

Apple im Blick

Die Aktie von Apple gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 182,79 USD.

Das Papier von Apple gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 182,79 USD abwärts. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 120.146 Apple-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 199,62 USD erreichte der Titel am 15.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 8,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 124,76 USD erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 195,78 USD.

Apple ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,72 Prozent auf 89.498,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 90.146,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.01.2024 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,56 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

