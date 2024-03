Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Montagmittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Apple gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Apple-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 178,47 USD nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 12:03 Uhr 0,7 Prozent auf 178,47 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 93.550 Stück.

Bei 199,62 USD markierte der Titel am 15.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,85 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,34 USD am 04.03.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 USD, nach 0,940 USD im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 201,25 USD.

Am 01.02.2024 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,18 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,88 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 119.575,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 117.154,00 USD umgesetzt.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,57 USD je Apple-Aktie.

