Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Dienstagmittag höher

Aktien in diesem Artikel Apple 152,74 EUR

0,41% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,5 Prozent auf 166,92 USD zu. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 49.890 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 178,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Am 04.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 34,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 162,75 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 02.02.2023. In Sachen EPS wurden 1,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 2,10 USD je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 117.154,00 USD, gegenüber 123.945,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,48 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Apple am 27.04.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,96 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Kompromissloser Unternehmensjäger und Philanthrop: So wurde Carl Icahn zu einem der größten Investoren unserer Zeit

General Motors-Aktie an der NYSE in Rot: Künftige Elektro-Modelle unterstützen weder Apples Carplay noch Googles Android

Litecoin-Entwickler Charlie Lee: Wer steckt eigentlich hinter dem Litecoin?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com