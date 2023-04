Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Apple

Aktien in diesem Artikel Apple 151,92 EUR

Um 09:21 Uhr rutschte die Apple-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 151,70 EUR ab. Die Apple-Aktie sank bis auf 151,44 EUR. Bei 152,50 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.915 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2022 bei 173,24 EUR. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 12,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 117,64 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 28,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 162,75 USD an.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,10 USD je Aktie erzielt worden. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 117.154,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123.945,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 27.04.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,96 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

