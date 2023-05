Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel Apple 149,60 EUR

Die Apple-Aktie notierte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 165,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 144.972 Apple-Aktien.

Bei 176,15 USD erreichte der Titel am 18.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,17 USD. Dieser Wert wurde am 04.01.2023 erreicht. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 33,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 172,75 USD.

Am 03.02.2023 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,52 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 117.154,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 97.278,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 04.05.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,95 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

