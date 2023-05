Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verbilligt sich am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Apple 149,60 EUR

Die Apple-Aktie notierte um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 150,36 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Apple-Aktie bis auf 149,62 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 150,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.811 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 173,24 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,21 Prozent hinzugewinnen. Am 03.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 117,64 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 27,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 172,75 USD.

Apple gewährte am 03.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,43 Prozent auf 117.154,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 97.278,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Apple am 04.05.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,95 USD je Aktie belaufen.

