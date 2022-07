Apple Aktie News: Apple legt am Vormittag zu

Die Apple-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04.07.2022 09:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 132,66 EUR. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 132,66 EUR. Bei 132,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 668 Apple-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 162,88 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,55 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.07.2021 bei 115,36 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 15,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 179,22 USD für die Apple-Aktie.

Am 28.04.2022 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,40 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 97.278,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 89.584,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Apple wird am 28.07.2022 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Apple rechnen Experten am 01.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2022 6,13 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

