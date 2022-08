Apple Aktie News: Apple am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Apple konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 163,26 EUR. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 163,94 EUR an. Mit einem Wert von 163,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 58.761 Apple-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (163,94 EUR) erklomm das Papier am 04.08.2022. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 0,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 119,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.10.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 36,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 172,89 USD angegeben.

Am 28.07.2022 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 82.959,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81.434,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Apple am 03.11.2022 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2022 6,11 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

