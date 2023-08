Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Apple. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 3,3 Prozent auf 184,77 USD.

Das Papier von Apple gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:07 Uhr ging es um 3,3 Prozent auf 184,77 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Apple-Aktie bei 183,25 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 185,41 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 32.232.383 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 198,22 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,17 USD ab. Abschläge von 32,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 188,11 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Apple am 04.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,32 Prozent auf 94.836,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82.959,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,02 USD je Apple-Aktie.

