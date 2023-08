Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagvormittag im Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 171,14 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Apple-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr um 2,0 Prozent auf 171,14 EUR ab. Der Kurs der Apple-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 170,72 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 172,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 51.630 Stück.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 179,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Am 03.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 117,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 188,11 USD angegeben.

Apple gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,20 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 94.836,00 USD gegenüber 82.959,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Apple am 26.10.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,99 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie: Alaska wettet in großem Stil auf NVIDIA

Ausblick: Apple mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Besser als Apple, Meta und Tesla: Darum könnten sich General Electric-Aktien jetzt lohnen