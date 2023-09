Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verbilligt sich am Montagmittag

Apple im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Apple. Zuletzt fiel die Apple-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 189,20 USD ab.

Der Apple-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 01:59 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 189,20 USD. In der Spitze fiel die Apple-Aktie bis auf 188,28 USD. Bei 189,49 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 45.766.503 Apple-Aktien.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 198,22 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 04.01.2023 auf bis zu 124,17 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 34,37 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 188,11 USD.

Apple gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 81.797,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 82.959,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 26.10.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,05 USD je Aktie belaufen.

